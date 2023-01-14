الأحد 15 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

كييف وخاركيف تتعرضان لقصف جوي

رجل يقف في حفرة خلّفها قصف جوي قرب كييف
14 يناير 2023 18:27

تعرضت بنى تحتية في كييف ومدينة خاركيف، صباح اليوم السبت، لقصف ما أدى لقطع طارئ للتيار الكهربائي في العاصمة الأوكرانية ومنطقتين أخريين.

وسمعت سلسلة من الانفجارات في كييف قبل إطلاق صافرة إنذار الغارات الجوية.

وقال مسؤولون، إنه لم ترد تقارير بإصابة أحد، ولكن تسبب حطام الصواريخ في اندلاع حريق في مكان ودُمرت منازل خارج العاصمة كييف.

وكتب فيتالي كليتشكو حاكم كييف، عبر تطبيق المراسلات تلغرام "انفجارات في منطقة دنيبروفسكي (شرق البلاد). فلتتوجه جميع الوكالات إلى الموقع. ابقوا في ملاذكم!".

وقالت إدارة كييف العسكرية في بيان "ضُرب أحد مرافق البنية التحتية. لم يحدث ضرر جسيم أو حرائق. وجميع خدمات الطوارئ تعمل الآن في الموقع. لم يُصب أحد".

وقالت شركة "أوكرنرجو"، التي تدير شبكة الكهرباء، إن عمالها يسابقون الزمن لإصلاح الأضرار وإن الشبكة تعاني من عجز في الكهرباء تسببت فيه هجمات سابقة مع أن درجة الحرارة سالب اثنين مئوية في كييف.

وفرضت شركة "دي.تيك"، أكبر شركة خاصة للكهرباء، حالات قطع طارئة للتيار الكهربائي في كييف والمنطقة المحيطة ومنطقة أوديسا.

وقال حاكم كييف، إن حطام الصاروخ هبط في منطقة غير سكنية في منطقة "هولوسيفسكي" غربي المدينة، مسببا حريقا ولكن لم يصِب أحدا.

أخبار ذات صلة
6 قتلى وعشرات الجرحى جراء قصف على أوكرانيا
وزيرة ألمانية تزور مدينة أوكرانية قرب خط المواجهة
المصدر: وكالات
كييف
خاركيف
قصف
آخر الأخبار
الإسعاف وقوات الأمن في مكان الانفجار في الصومال
عربي ودولي
ثمانية قتلى بهجوم إرهابي في الصومال
اليوم 16:42
انطلاق معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» غداً
الاقتصادي
انطلاق معرض ومنتدى «إيكوويست 2023» غداً
اليوم 16:31
وفد إماراتي يبحث التعاون بالطاقة النظيفة في ألمانيا
الاقتصادي
159 مليار درهم قيمة 11 مشروعاً للطاقة النظيفة في الإمارات
اليوم 16:30
«مصدر»: عودة «المهرجان» في 20 يناير
الاقتصادي
«مصدر»: عودة «المهرجان» في 20 يناير
اليوم 16:28
«الأوراق المالية» تطلق مبادرة «طوّر خدمتك»
الاقتصادي
«الأوراق المالية» تطلق مبادرة «طوّر خدمتك»
اليوم 16:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©