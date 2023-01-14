أوكرانيا تدلي بتصريح بشأن الوضع في سوليدار

أعلن بافلو كيريلينكو الحاكم الأوكراني لمنطقة دونيتسك، اليوم السبت، أن مدينة سوليدار لا تزال «تحت سيطرة» القوات الأوكرانية.
ومنذ أسابيع، تدور معارك طاحنة بين قوات كييف والقوات الروسية التي أعلنت الاستيلاء على المدينة.
وقال كيريلينكو إن «سوليدار تحت سيطرة السلطات الأوكرانية، قواتنا تسيطر عليها»، مشيراً إلى أن هذه المدينة القريبة من باخموت هي من «أكثر النقاط سخونة» على الجبهة.
كانت هيئة الأركان العامة الأوكرانية قالت، في تقريرها مساء أمس، إن «القتال من أجل سوليدار مستمر»، من دون أن تضيف مزيداً من التفاصيل.
من ناحيتها، ذكرت وزارة الدفاع الروسي، في بيان، أن «تحرير» مدينة سوليدار «استكمل (...) في 12 يناير مساء». وأعلنت قوات روسية، الأربعاء، السيطرة على سوليدار قبل أن تنفي ذلك كييف ثم الجيش الروسي نفسه لاحقاً.