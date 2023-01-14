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الصين تسجل 60 ألف وفاة بـ«كوفيد» خلال 5 أسابيع

مريضة مصابة بفيروس كورونا في الصين
14 يناير 2023 16:50

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، تسجيل 60 ألف وفاة تقريباً بـ«كوفيد-19» خلال بداية ديسمبر الماضي.

وهذه أول حصيلة كبيرة لوفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد تتحدث عنها الحكومة منذ رفع التدابير الصحية في ديسمبر.

وقال جياو ياهوي رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية لصحفيين، إن الصين سجّلت 59938 وفاة مرتبطة بـ«كوفيد-19» بين 8 ديسمبر 2022 و12 يناير 2023.

وتشمل هذه الحصيلة 5503 وفيات ناجمة عن فشل الجهاز التنفسي ناتج مباشرة عن الفيروس و54435 وفاة ناجمة عن أمراض كامنة مصحوبة بـ«كوفيد-19».

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي "نواصل الطلب من الصين تقديم بيانات منتظمة بشكل أسرع حول حالات الاستشفاء والوفيات، بالإضافة إلى تسلسل جيني كامل أكثر للفيروس وفي الوقت الحقيقي".

وقالت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، إن معدّل عمر المتوفين هو 80.3 عاماً، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من المتوفين يزيد عمرهم عن 65 عاماً.

وكان معظمهم يعانون من أمراض أخرى، وفق السلطات.

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المصدر: وكالات
الصين
كورونا
فيروس كورونا
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