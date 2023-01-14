أوكرانيا تعلن عن هجوم صاروخي جديد يستهدف كييف

أعلنت السلطات في كييف اليوم السبت، أن روسيا استأنفت الهجمات الصاروخية على العاصمة الأوكرانية وغيرها من المناطق بما في ذلك خاركيف وزابوريجيا. ودعا المكتب الرئاسي الأوكراني الشعب على عدم تجاهل الإنذارات الجوية واللجوء للملاجئ بأي ثمن. وتردد دوي الانفجارات في العاصمة مثلما يحدث عندما تسقط الدفاعات الجوية الأوكرانية الصواريخ الروسية أو الطائرات المسيرة. وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن أجزاء من صاروخ سقطت في منطقة غير مأهولة من المدينة. وأضاف أن أحدا لم يصب. وأفاد المكتب الرئاسي بأن مبنى سكنيا قد أصيب في منطقة كييف، ولكن لم تكن هناك معلومات مبدئية بشأن وقوع ضحايا محتملين. وقال المكتب الرئاسي إن هذه كانت أول الهجمات الصاروخية الكبيرة منذ بداية العام الجديد.