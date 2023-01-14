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واشنطن: إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية "هدف مشترك مع سول"

واشنطن: إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية "هدف مشترك مع سول"
14 يناير 2023 14:38

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تواصلان المضي قدما لتحقيق هدف مشترك، وهو إخلاء شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل من الأسلحة النووية.

وفي إيجاز صحفي صدر أمس الجمعة، رد نائب المتحدث الرئاسي الأميركي، فيدانت باتيل على سؤال حول موقف الوزارة بشأن رغبة كوريا الجنوبية في امتلاك أصولها النووية، وهو احتمال ذكره الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وقال المتحدث إن إدارة يون واضحة للغاية بشأن عدم المضي قدما في برنامج أسلحة نووية وأنها تعمل عن كثب مع أميركا، من خلال آليات ردع موسعة حالية. وتابع المتحدث أنه، في الواقع،  كوريا الشمالية، هي التي تمضي قدما في ترسانة نووية غير قانونية، مما يثير توترات نووية في المنطقة ، ويساهم في زعزعة الاستقرار.

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وأشار المتحدث إلى أن أميركا تسعى للعمل مع كوريا الجنوبية لتعزيز برامج ردع موسعة، في ضوء الأفعال التي تتخذها بيونج يانج لزعزعة الاستقرار. وكان البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" قد أكدا مجددا في وقت سابق على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وسياسات الردع الموسعة. وخلال إحاطة سياسية صادرة عن وزارة الدفاع يوم الأربعاء الماضي، قال الرئيس الكوري الجنوبي إنه إذا صعدت كوريا الشمالية استفزازاتها، ربما تنشر كوريا الجنوبية أيضا أسلحة نووية تكتيكية أو تطور برامجها النووية الخاصة. وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأميركي جو بايدن قد اتفقا في واشنطن على تقوية الحلف بين البلدين، مع الوضع في عين الاعتبار التوجهات الصينية الرامية إلى الهيمنة بشكل متزايد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية اليوم السبت أن كيشيدا أبلغ بايدن خلال اجتماعه به أمس الجمعة على مدى نحو ساعتين في البيت الأبيض، أن اليابان اجرت تحولا

المصدر: د ب أ
أميركا
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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