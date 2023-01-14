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نواب أميركيون يصفون تعطل نظام الطيران الاتحادي بأنه "غير مقبول"

نواب أميركيون يصفون تعطل نظام الطيران الاتحادي بأنه "غير مقبول"
14 يناير 2023 09:52

أبلغت مجموعة من أكثر من 120 مشرعا أميركيا إدارة الطيران الاتحادية بأن تعطل نظام الكمبيوتر لديها يوم الأربعاء والذي تسبب في تأخير 11 ألف رحلة جوية "أمر غير مقبول على الإطلاق"، وطالبت المجموعة الإدارة بشرح خطتها لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا.
وقال رئيس لجنة النقل بمجلس النواب سام جريفز والديمقراطي البارز في اللجنة ريك لارسن في رسالة إلى وزير النقل بيت بوتيجيج إن اللجنة تعتزم "إجراء إشراف قوي على خطة وزارة النقل لمنع حدوث هذا العطل مرة أخرى".
ويريد المشرعون الحصول على تفاصيل عن الخطأ الذي حدث في قاعدة بيانات الإشعار الجوي والذي أدى إلى أول توقف على مستوى البلاد للرحلات المغادرة منذ هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001. ويريدون من وزير النقل أن يقدم "تكلفة تقديرية للخسائر التي منيت بيها شركات الطيران التجارية والركاب بسبب التأخير الناجم عن تعطل نظام الكمبيوتر".

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