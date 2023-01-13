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روسيا تعلن تقدماً ميدانياً.. وأوكرانيا: «المرحلة صعبة»

حارس حدود أوكراني في موقعه بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا (رويترز)
14 يناير 2023 01:30

كييف (وكالات)

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الأزمة الأوكرانية
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قالت السلطات الأوكرانية، أمس، إن الأزمة دخلت «مرحلة صعبة» مع إعلان روسيا سيطرتها على مدينة سوليدار شرقي أوكرانيا، وهو ما تنفيه كييف، مؤكدة أن «القوات المسلحة الأوكرانية تسيطر على الوضع في ظل اشتباكات محتدمة».
وأعلن الجيش الروسي أنه استكمل بسط سيطرته على بلدة سوليدار في الشرق الأوكراني، ما نفته كييف التي أكدت استمرار المعارك العنيفة بعدما كانت قد أعلنت تصدّيها لهجوم «مكثف جداً» للقوات الروسية على البلدة الصغيرة الواقعة في شرق البلاد والتي شهدت أمس الأول اشتباكات محتدمة.
وقال سيرغي تشيريفاتي، المتحدث باسم الوحدات الشرقية للقوات المسلحة الأوكرانية إن «معارك طاحنة تتواصل في سوليدار»، مضيفاً أن «القوات المسلحة الأوكرانية تسيطر على الوضع في ظروف صعبة» في مواجهة «أفضل وحدات  فاغنر وقوات خاصة أخرى» روسية.
واتّهم تشيريفاتي موسكو بـ«إحداث ضجة إعلامية» زائفة حول سيطرتها على هذه البلدة التي كانت تشتهر بمناجم الملح، بهدف «زعزعة ثقة الأوكرانيين بجيشهم»، مشددا على أن «انسحابات محدودة أو مناورات لا تعني أنه يجب اعتبار الأمر هزيمة كبيرة».
وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار أعلنت عبر «تلغرام» أن «القوات الروسية دفعت بكل قواتها الرئيسية تقريبا باتجاه دونيتسك وتواصل هجوماً مكثفاً جداً»، معتبرة أنها «مرحلة صعبة من الأزمة».
وتسعى القوات الروسية منذ أشهر للسيطرة على هذه البلدة الواقعة على بعد 15 كيلومتراً إلى جنوب- غرب سوليدار.
وشدّد معهد دراسة الحرب الذي يتّخذ في الولايات المتحدة مقراً على أن «القوات الروسية لن تتمكن من بسط سيطرتها على خطوط المواصلات الأرضية المهمة» التي تربطها بالمدينة الكبرى في المنطقة.
وتستعر المعارك في سوليدار ومحيطها منذ أشهر لكنها ازدادت حدة في الأيام الأخيرة.
وكان قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين قد أكد صباح الأربعاء الماضي أن مقاتليه سيطروا على سوليدار، لكن نفي هذا الأمر لم يقتصر على كييف بل صدر أيضاً عن وزارة الدفاع الروسية.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعد الخميس بتقديم «كل ما هو ضروري» لجيشه الذي يقاوم الهجمات الروسية في سوليدار، وأيضًا في باخموت.
وفي مؤشر يدل على حدة الهجوم الروسي، أعلن الجيش الأوكراني أنه صد هجمات على أكثر من 10 نواح في المنطقة.
من جهته، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف «ما زال أمامنا الكثير من العمل».
وفي خضمّ المعارك الدائرة، استبدلت روسيا من جديد قائد قواتها في أوكرانيا وعيّنت هذه المرة الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس أركان للقوات المسلحة، بديلاً عن سيرغي سوروفيكين الذي تولى المنصب في نوفمبر. 
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن التبديل جرى بسبب «زيادة المهام» التي يتعين إنجازها و«الحاجة» إلى تفاعل أوثق بين مكونات الجيش.

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