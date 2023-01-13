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«الناتو» يقرر إرسال طائرات «أواكس» إلى رومانيا

«الناتو» يقرر إرسال طائرات «أواكس» إلى رومانيا
14 يناير 2023 01:30

بروكسل (وكالات)

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قرر حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إرسال طائرات استطلاع من طراز «أواكس» إلى رومانيا بهدف مراقبة الأنشطة الجوية العسكرية لروسيا.
وذكر الحلف، في بيان أمس، أن طائرات (نظام إنذار مبكر والتحكم محمول جواً) ستصل رومانيا في 17 يناير، من دون التطرق إلى عددها.
بدورها، أكدت المتحدثة باسم الحلف أوانا لونغيسكو، في بيان، تصميم الحلف على «الدفاع عن كل سنتيمتر من أراضي الدول الأعضاء بالحلف». وأضافت أن طائرات أواكس تستطيع اكتشاف الطائرات الأخرى من مسافات بعيدة، وهو ما يجعلها ضمن القدرات الرئيسية في الردع والدفاع للحلف. تجدر الإشارة إلى أن الحلف عزز وجوده في أوروبا الشرقية عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا، وأرسل مقاتلات وطائرات استطلاع إضافية ومعدات أخرى إلى المنطقة. وتجري طائرات أواكس التابعة للحلف دوريات منتظمة فوق أوروبا الشرقية ومنطقة البلطيق لمراقبة الطائرات الحربية الروسية بالقرب من حدود الناتو.

الناتو
حلف الناتو
رومانيا
حلف شمال الأطلسي
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