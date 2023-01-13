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بريطانيا.. آلاف الموظفين الجامعيين يشاركون بإضراب لمدة 18 يوماً

بريطانيا.. آلاف الموظفين الجامعيين يشاركون بإضراب لمدة 18 يوماً
14 يناير 2023 01:30

لندن (وكالات)

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أعلن اتحاد الجامعات والكليات البريطانية «يو سي يو»، أن أكثر من 70 ألف موظف في 150 جامعة في جميع أنحاء البلاد سيضربون عن العمل لمدة 18 يوماً بسبب خلافات حول الأجور وظروف العمل والمعاشات التقاعدية.
جاء ذلك بعدما قدم اتحاد أرباب العمل بالجامعات والكليات «يو سي إي آيه» أمس الأول، عرضاً للأجور بقيمة تتراوح بين 4 بالمئة و5 بالمئة، لكن «يو سي يو» رفض العرض وقال إنه «غير كافٍ».
ومن جهته، قال جو جرادي، الأمين العام لاتحاد الجامعات والكليات البريطانية: «تجمع اتحادنا لدعم برنامج غير مسبوق للإضراب المتصاعد».
وأضاف: «يكرس موظفو الجامعة حياتهم للتعليم ويريدون العودة إلى العمل، ولكن هذا لن يحدث إلا بمعالجة انخفاض الأجور، وتفشي سياسات التوظيف غير الآمنة، والمعاشات التقاعدية المدمرة والتخفيضات».
ومن المقرر أن تكون فترة الإضراب بين فبراير ومارس المقبلين، ويتم تأكيد المواعيد النهائية الأسبوع المقبل.
وتعرّضت بريطانيا لإضرابات صناعية ومهنية واسعة النطاق بسبب الأجور والظروف المعيشية الشهر الماضي، حيث وصلت موجة الإضرابات التي تجتاح المملكة المتحدة إلى ذروتها، مما هدد بتعطل قطاعات واسعة عن العمل حيث بدأ عمال النقل والصحة العامة والبريد إضرابات في خلافات مستمرة حول الأجور.
ومع توالي الاحتجاجات واسعة النطاق في القطاعين العام والخاص في بريطانيا، تعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك في وقت سابق من الشهر الماضي بسن «قوانين صارمة جديدة» للحد من الإضرابات.

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