البيت الأبيض: ندعم تقدم المفاوضات بين تركيا والسويد

نيويورك (وكالات)

أشار جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إلى إنهم يدعمون التقدم الإيجابي للمفاوضات بين تركيا والسويد، مضيفاً أنه لا يمكنه التحدث نيابة عن تركيا والسويد حول الخلافات بين البلدين بشأن انضمام الأخيرة إلى حلف «الناتو».

والخميس استدعت وزارة الخارجية التركية سفير ستوكهولم لدى أنقرة وأبلغته رفضها لدعاية أنصار تنظيم «بي كي كي» الإرهابي بالسويد التي استهدفت تركيا، ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وصرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، أمس الأول أن بلاده لا يمكنها إعطاء الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو»، في وقت تسمح ستوكهولم للتنظيمات الإرهابية على أراضيها بالقيام بكل أنواع الأنشطة المعادية لتركيا تحت ذريعة الديمقراطية.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تنظيم «بي كي كي» الإرهابي يزرع الألغام في طريق انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو»، معلقاً على تجمع عدد من أنصار التنظيم الإرهابي أمام مبنى البلدية التاريخي في العاصمة السويدية ستوكهولم، الخميس.