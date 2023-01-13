موجة المهاجرين إلى أوروبا تبلغ ذروتها في 6 سنوات

بروكسل (وكالات)

بلغ عدد محاولات المهاجرين لدخول الاتحاد الأوروبي بدون تصريح العام الماضي نحو 330 ألف محاولة، وهو أعلى رقم منذ عام 2016، حسبما ذكرت وكالة حرس الحدود وخفر السواحل في الاتحاد الأوروبي، أمس.

وقالت وكالة فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي إن ما يقرب من نصف محاولات 2022 تمت براً عبر منطقة غرب البلقان، وفقاً «لحساباتها الأولية». بغض النظر عن طريق الدخول، شكل السوريون والأفغان والتونسيون معاً ما يقرب من 47 % من محاولات عبور الحدود.

ويتمتع الأشخاص الذين يصلون إلى حدود أوروبا للتقدم بطلب اللجوء بفرصة معقولة للسماح لهم بالدخول، بينما يتم رفض أولئك الذين يأتون بدون تأشيرة بحثاً عن وظائف وحياة أفضل.

ودخل أكثر من مليون شخص، إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2015، مما أدى إلى اكتظاظ مرافق الاستقبال وإثارة واحدة من أكبر الأزمات السياسية في الكتلة المكونة من 27 دولة. ولا تزال الدول الأعضاء تتجادل حول من يجب أن يتحمل مسؤولية الأشخاص الذين يصلون من دون إذن وما إذا كان يجب إلزام جيرانهم وشركائهم بالمساعدة.

ولم تشمل أحدث أرقام فرونتكس ما يقرب من 13 مليون لاجئ أوكراني تم إحصاؤهم على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بين فبراير وديسمبر.

واستمر عدد الأشخاص الذين يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط في سفن وقوارب مطاطية سيئة التجهيز وغالباً ما تكون مثقلة بحمولتها في الارتفاع العام الماضي. وأفادت فرونتكس أنه تم تسجيل أكثر من 100 ألف محاولة عبور، بزيادة نحو 50 % عن عام 2021.