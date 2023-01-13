السبت 14 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

موجة المهاجرين إلى أوروبا تبلغ ذروتها في 6 سنوات

330 ألف محاولة لدخول الاتحاد الأوروبي منذ عام 2016 (أرشيفية)
14 يناير 2023 01:30

بروكسل (وكالات)

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تتوقع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال أقل من عامين
رئيس بلدية لندن: اتفاق بريكست أضعف اقتصادنا

بلغ عدد محاولات المهاجرين لدخول الاتحاد الأوروبي بدون تصريح العام الماضي نحو 330 ألف محاولة، وهو أعلى رقم منذ عام 2016، حسبما ذكرت وكالة حرس الحدود وخفر السواحل في الاتحاد الأوروبي، أمس.
وقالت وكالة فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي إن ما يقرب من نصف محاولات 2022 تمت براً عبر منطقة غرب البلقان، وفقاً «لحساباتها الأولية».  بغض النظر عن طريق الدخول، شكل السوريون والأفغان والتونسيون معاً ما يقرب من 47 % من محاولات عبور الحدود.
ويتمتع الأشخاص الذين يصلون إلى حدود أوروبا للتقدم بطلب اللجوء بفرصة معقولة للسماح لهم بالدخول، بينما يتم رفض أولئك الذين يأتون بدون تأشيرة بحثاً عن وظائف وحياة أفضل.
ودخل أكثر من مليون شخص، إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2015، مما أدى إلى اكتظاظ مرافق الاستقبال وإثارة واحدة من أكبر الأزمات السياسية في الكتلة المكونة من 27 دولة. ولا تزال الدول الأعضاء تتجادل حول من يجب أن يتحمل مسؤولية الأشخاص الذين يصلون من دون إذن وما إذا كان يجب إلزام جيرانهم وشركائهم بالمساعدة. 
ولم تشمل أحدث أرقام فرونتكس ما يقرب من 13 مليون لاجئ أوكراني تم إحصاؤهم على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بين فبراير وديسمبر. 
واستمر عدد الأشخاص الذين يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط في سفن وقوارب مطاطية سيئة التجهيز وغالباً ما تكون مثقلة بحمولتها في الارتفاع العام الماضي. وأفادت فرونتكس أنه تم تسجيل أكثر من 100 ألف محاولة عبور، بزيادة نحو 50 % عن عام 2021.

الهجرة إلى أوروبا
أوروبا
الاتحاد الأوروبي
الهجرة
الهجرة غير الشرعية
مكافحة الهجرة
آخر الأخبار
الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة للإمارات اليوم
الإمارات
الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة للإمارات اليوم
اليوم 01:36
الإمارات وكوريا الجنوبية.. نموذج مثالي للتعاون
الإمارات
الإمارات وكوريا الجنوبية.. نموذج مثالي للتعاون
اليوم 01:36
الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك- يول
الإمارات
يون سيوك يول.. حامل لواء تأسيس كوريا الجنوبية الجديدة
اليوم 01:36
حمدان بن محمد خلال اطلاعه على مستجدات سوق المزارعين (وام)
الإمارات
حمدان بن محمد: الإنتاج الزراعي المحلي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
اليوم 01:36
الإمارات وكوريا الجنوبية.. 42 عاماً من التعاون في مجالات التطوير والتنمية
الإمارات
الإمارات وكوريا الجنوبية.. 42 عاماً من التعاون في مجالات التطوير والتنمية
اليوم 01:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©