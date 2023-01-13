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أوكرانيا تتوقع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال أقل من عامين

أوكرانيا تتوقع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال أقل من عامين
13 يناير 2023 23:59

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الجمعة، إنه يتوقع انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي في غضون أقل من عامين. ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا بـ كييف في 3 فبراير المقبل من المتوقع أن يحظى بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين و 10 من المفوضين الأوروبيين.

وكتب شميهال في حسابه على موقع " تيليجرام": "هذه الزيارة ليست مجرد إشارة مهمة لدعم أوكرانيا في الحرب [مع روسيا] ولكنها تظهر أيضا أن الاتحاد الأوروبي منفتح على التفاوض بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".

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وصنف الاتحاد الأوروبي فى  يونيو الماضى أوكرانيا ومولدوفا كمرشحتين للانضمام إليه ، لكن المحادثات عادة ما تستمر عدة سنوات ولم يحدث من قبل أن تتعرض دولة للغزو وهي مرشحة محتملة لنيل عضوية التكتل الأوروبي.

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي
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