انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا

ألحق انفجار في شمال ليتوانيا الجمعة أضرارًا بخط أنابيب الغاز "أمبر غريد" الذي يربط دول البلطيق ببولندا، من دون أن يخلّف ضحايا، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة المحلية عبر موقعها الإلكتروني.

وبحسب بيان صادر عن الشركة فإنه "في حوالي الساعة الخامسة مساء (19,00 بتوقيت غرينتش)، وقع انفجار في خط أنابيب غاز أمبر غريد في منطقة باسفاليس. ووفق المعطيات الأولية لم يصب أحد بأذى".

وأوضحت أن الانفجار وقع في أحد الأنبوبين في الخط بعيدًا عن المباني السكنية، وأن الحريق الذي تسبب فيه "يتم إخماده".

وقال المدير التنفيذي للشركة نيموناس بيكنيوس في البيان "بدأنا على الفور في التحقيق في ملابسات الحادث والتأكد من إمداد المستهلكين بالغاز".

وأضافت الشركة أن خط أنابيب الغاز الذي اندلع فيه الحريق يستُخدم لتزويد شمال ليتوانيا بالغاز ونقله إلى لاتفيا المجاورة.



