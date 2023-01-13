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ألمانيا تقترب من اتخاذ قرار بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

ألمانيا تقترب من اتخاذ قرار بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا
13 يناير 2023 21:57

 أفادت مصادر مطلعة اليوم الجمعة، بأن ألمانيا على وشك اتخاذ قرار بشأن إرسال دبابات ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا في الأسبوع المقبل ، حيث يقيم الحلفاء الأوروبيون حاليا كيفية مساعدة حكومة كييف في حال حدوث قتال في فصل الربيع المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر المطلعة القول بأنه مع تزايد الدعوات لبرلين لتزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة ، فإنه من المرجح أن تقرر ألمانيا تزويدها بدبابات ليوبارد.

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وقال مسؤول ألماني مطلع رفض الكشف عن هويته إن برلين ستتخذ قرارا قبل اجتماع كبار مسؤولي الدفاع بالدول المتحالفة في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في 20  يناير الجاري. وسيلتقي وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ونظيرته الألمانية كريستيانه لامبرشت في برلين في اليوم السابق لهذا الاجتماع.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
أوكرانيا
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