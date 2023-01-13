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«الصحة العالمية» تخفض فترة العزل لمرضى كورونا

«الصحة العالمية» تخفض فترة العزل لمرضى كورونا
13 يناير 2023 17:28

عدلت منظمة الصحة العالمية قواعدها الارشادية للأشخاص المصابين بفيروس كورونا، حيث خفضت فترة العزل للمرضى. وتوصي المنظمة الآن الأشخاص المصابين بفيروس "سارس-كوف2-" بعزل أنفسهم ، لمدة عشرة أيام، إذا ظهرت عليهم الأعراض ولمدة خمسة أيام إذا لم تظهر عليهم الأعراض.

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وكانت المنظمة قد أوصت سابقا بعزل الأشخاص المصابين، الذين تظهر عليهم الأعراض، لمدة 13 يوما وعشرة أيام لهؤلاء الذين لم تظهر عليهم الأعراض. وتوصي أيضا المنظمة بإجراء اختبارات المستضد السريع، للأشخاص المصابين. وتبني المنظمة توصياتها على 12 دراسة شلمت حوالي ثلاثة آلاف مشارك. وتقول المنظمة أنها توصيات فقط. ويمكن لكل دولة أن تصدر قواعدها الإرشادية الخاصة. وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، حتى صباح أمس الخميس أن إجمالي الإصابات بكورونا وصل إلى 665 مليونا و447 ألفا و485. وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و713 ألفا و156 حالة وفاة. تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

المصدر: د ب أ
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
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