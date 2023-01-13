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النفط يتراجع ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية

النفط يتراجع ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية
13 يناير 2023 08:39

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، لكنها في طريقها لتحقيق مكاسب بأكثر من ستة بالمئة هذا الأسبوع على خلفية مؤشرات قوية على نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام، وتوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة أقل حدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أو 0.2 في المئة، إلى 83.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 0119 بتوقيت جرينتش، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميريكي 12 سنتا، أو 0.2 في المئة، إلى 78.27 دولار.
وقفز برنت 6.7 في المئة حتى الآن هذا الأسبوع، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.2 في المئة، معوضين معظم خسائر الأسبوع السابق.

وقال محللون إن مشتريات الخام الصينية الأخيرة وانتعاش حركة السير على الطرق عززت الثقة في تعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد معاودة الصين فتح حدودها وتخفيفها قيود كوفيد-19.

كما تعززت أسعار النفط بتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريبا بعد أن أظهرت البيانات انخفاض التضخم في الولايات المتحدة لأول مرة في عامين ونصف، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.
ويؤدي ضعف الدولار عادة إلى زيادة الطلب على النفط لأنه يجعل السلعة أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

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المصدر: وكالات
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