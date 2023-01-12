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ألمانيا توجه اتهامات لروسيا بشأن أزمة الغذاء

بيربوك (الثانية من اليمين) ونظيرتها الفرنسية خلال زيارة مستودع للغذاء في إثيوبيا
13 يناير 2023 01:04

وجهت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، الخميس، اتهامات إلى روسيا بشأن أزمة الغذاء العالمية.

واعتبرت بيربوك، خلال زيارة لمدينة أداما الإثيوبية، أن ما سمته "استخدام الغذاء كسلاح"، "يؤدي إلى تفاقم الوضع المأساوي للإمدادات الغذائية في شتى بقاع الأرض حيث يواصل الجفاف تمدده أيضا في جميع أنحاء العالم".

ووصلت بيربوك ونظيرتها الفرنسية كاثرين كولونا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صباح الخميس في زيارة تستمر يومين، حيث تكافح منطقة القرن الأفريقي أزمة جوع تفاقمت بسبب الأزمة أوكرانيا.
وبعد لقائهما بالرئيسة الإثيوبية سهلورق زودي، وهي أول امرأة تتولى رئاسة إثيوبيا، وتتولى هذا المنصب منذ عام 2018، زارت الوزيرتان مستودع برنامج الأغذية العالمي للتعرف على واردات الحبوب من أوكرانيا وتوزيعها.
وأضافت بيربوك، خلال وجودها في المستودع، هذا هو السبب في أنه "من المهم جدا أن زيادة مساعداتنا الإنسانية بشكل كبير، ومساعداتنا الغذائية في جميع أنحاء العالم".

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المصدر: د ب أ
أنالينا بيربوك
روسيا
أزمة الغذاء العالمية
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