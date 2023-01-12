القاهرة: أحكام بالمؤبد والسجن المشدد في 3 قضايا إرهابية

القاهرة (الاتحاد)

قضت محكمة مصرية، أمس، بالسجن المؤبد على سبعة متهمين وبالمشدد 15 سنة على ثلاثة آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش بولاق».

وقضت محكمة الجنايات، أمس، ببراءة متهم ووضع المدانين على قوائم الإرهاب. وأسندت النيابة للمحكوم عليهم تهم «قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر».

كما حكمت محكمة الجنايات، أمس، بالمؤبد على أربعة متهمين وبالمشدد 15 سنة على متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية روض الفرج الإرهابية». وقررت المحكمة وضع المُدانين على قوائم الإرهاب. وأسندت النيابة للمحكوم عليهم تهم «قيادة جماعة إرهابية، والترويج لجريمة إرهابية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية وحيازة أدوات وكاتم صوت».

كما أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة حكمها على المتهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة بـ«أحداث مسجد الفتح» التي وقعت في عام 2013. وعاقبت المحكمة متهماً بالسجن المؤبد، وأربعة آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، كما عاقبت 20 متهماً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومتهماً واحداً بالسجن 5 سنوات.