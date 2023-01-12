أميركا تسحب صواريخ "باتريوت" من سلوفاكيا

ذكرت وزارة الدفاع في العاصمة السلوفاكية براتسلافا أن الولايات المتحدة تعتزم سحب منظومة صواريخ "باتريوت" الدفاعية الخاصة بها، والمتمركزة في سلوفاكيا منذ بداية الأزمة في أوكرانيا.
وقالت مارتينا كوفال كاكاسيكوفا المتحدثة باسم الوزارة، الخميس، إنه لأسباب أمنية، لم يتحدد موعد لذلك على وجه الدقة، لكن الأمر "مجرد مسألة أسابيع فقط". وفي بداية أبريل الماضي، تبرعت سلوفاكيا التي تتاخم أوكرانيا مباشرة، بمنظومتها الصاروخية الدفاعية الوحيدة من نوع "إس-300" سوفيتية الصنع لجارتها. ولمنع ترك الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي "الناتو" من دون حماية لمجالها الجوي، قام الحلفاء، وهم الولايات المتحدة، وهولندا وألمانيا، بنصب أربع منظومات "باتريوت" في المجمل في سلوفاكيا. وسحبت هولندا بالفعل منظومتها. بعد الانسحاب الأمريكي، لن يكون هناك سوى منظومة صواريخ "باتريوت" التابعة لألمانيا في القاعدة الجوية العسكرية "سلياك" بسلوفاكيا. وخلال زيارة لبراتسلافا في ديسمبر الماضي، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت أن منظومتي صواريخ "باتريوت" لألمانيا ستظلان في سلوفاكيا حتى نهاية عام 2023 على الأقل. ووفقا لبيانات رسمية، سيتم سحب بطارية صواريخ "باتريوت" الأميركية "لأعمال صيانة" كانت مزمعة منذ مدة طويلة. ووفقا لكاكاسيكوفا، تجري سلوفاكيا "مفاوضات مكثفة مع شركاء حلفها للحصول على أنظمة مناسبة تحل محل منظومة باتريوت الأميركية".