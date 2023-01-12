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بغداد: السوداني يركّز على ملف الكهرباء في زيارة إلى ألمانيا

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
13 يناير 2023 01:18

بغداد (الاتحاد) 

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يجري رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، زيارة رسمية إلى ألمانيا تركّز خصوصاً على قضايا الطاقة والكهرباء، وتوقيع مذكرة تفاهم للنهوض بهذا القطاع الذي يعاني من مشاكل في العراق، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء أمس.
وقال السوداني قبيل مغادرته بغداد على رأس وفد حكومي رفيع، إن الزيارة التي تستمر يومين ويلتقي خلالها المستشار الألماني أولاف شولتس ومسؤولين كباراً، تتضمّن «بنوداً مهمة تتعلق بالكهرباء».
وأوضح أنه «سيتم توقيع مذكرة تفاهم تنطوي على فقرات تمثل خطة واعدة للنهوض بقطاع الكهرباء مع شركة سيمنس في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع».
وأضاف أن «المذكرة ستتضمن عقداً طويل الأمد لأعمال التأهيل والصيانة، وستوفر كُلفاً بحدود 20 في المئة وتضمن انسيابيةً في أعمال الصيانة وبقاء المحطات بكامل طاقاتها التصميمية».
ويعاني العراق، الذي أنهكته عقود من الحروب والنزاعات وأثقله الفساد، من نقص كبير في التيار الكهربائي، على الرغم من أنه بلد غني بالنفط.
ويعتمد السكان لتعويض النقص في الكهرباء التي تنقطع يومياً من أربع إلى عشر ساعات أحياناً في ذروة فصل الصيف، على المولدات الكهربائية الخاصة.

رئيس الوزراء العراقي
العراق
الحكومة العراقية
ألمانيا
محمد شياع السوداني
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