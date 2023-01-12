اليمن.. الثقافة في مرمى نيران «الحوثي»

أحمد مراد (القاهرة، عدن)

تمارس ميليشيات الحوثي الإرهابية تدميراً ممنهجاً لمختلف قطاعات المجتمع اليمني، ويُعتبر القطاع الثقافي أحد القطاعات المتضررة من الانتهاكات والاعتداءات التي طالت مختلف المؤسسات والمنشآت، وقصفت الميليشيات في وقت سابق المتحف الوطني في تعز ومؤسسة السعيد إحدى أهم المؤسسات الثقافية، وأحرقت مئات أُمّات الكتب والمخطوطات التاريخية.

وأوضح محمود الطاهر، المحلل السياسي اليمني لـ«الاتحاد» أن جماعة «الحوثي» الإرهابية تعمل بشكل متواصل ومدروس على هدم المعالم الثقافية، وطمس هويتها بهدف استبدالها بمعالم «حوثية»، وسعيها إلى توطين ثقافة طائفية غريبة لتحل محل الثقافة الأصيلة.

وعلى مدى الأعوام الثمانية الماضية، أغلقت ميليشيات «الحوثي» العديد من دور النشر في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وبالأخص العاصمة صنعاء، وحولت بعض المؤسسات الثقافية إلى مطاعم ومحلات تجارية، مثلما حدث مع دار النشر للجامعات، حيث حولت المبنى إلى مطعم.

كما حولت بيت الثقافة الشهير وسط صنعاء إلى معرض لبيع الملابس الجاهزة، بعدما كان أحد أهم الأروقة الثقافية في اليمن منذ افتتاحه في عام 2000، ولم تسلم مكتبة المخا العامة في الساحل الغربي من عبث الحوثيين، وكانت هدفاً للمدافع «الحوثية»، وتخريب محتوياتها من مخطوطات وكتب قيمة قُدرت بأكثر من 3000 كتاب ومجلة ومخطوطة.

وأشار المحلل السياسي اليمني إلى أن المعالم الثقافية التي طالتها الاعتداءات «الحوثية» من الصعب ترميمها أو إعادتها لوضعها الطبيعي، وأكد أنه ليس من السهل إنقاذ المؤسسات الثقافية العريقة، ولكن هناك العديد من الحركات الشعبية اليمنية التي أسسها بعض المثقفين، تعمل على كشف حقيقة «الحوثي» أمام العالم، وتواصل النضال من أجل الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية اليمنية، واستطاعوا تعرية «الحوثي» وكشف حقيقته.

ومن جانبه، أكد المحلل السياسي اليمني إبراهيم الجهمي لـ«الاتحاد» أن الجماعة الانقلابية تتعمد تعطيل عمل المؤسسات الثقافية، وتتعمد تخريبها سواء بالقصف أو النهب، واستولت على المخطوطات غير المقيدة في سجلات المتاحف.

وأشار الجهمي إلى حرص «الحوثيين» على بسط نفوذهم وسيطرتهم على المؤسسات التعليمية والثقافية عبر تعيين عناصرهم الإرهابية.