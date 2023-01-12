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قمة أوروبية-أوكرانية مطلع فبراير لبحث دعم كييف

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
13 يناير 2023 00:38

يزور أكثر من عشرة مسؤولين أوروبيين كبار كييف للقاء أعضاء في الحكومة الأوكرانية في الثاني من فبراير المقبل عشية قمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، على ما أفادت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية الخميس.

يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في الثالث من فبراير للبحث في الدعم المالي والعسكري.

سبق للرئاسة الأوكرانية أن أعلنت أنّ القمة ستعقد في كييف، إلا أنّ المجلس الأوروبي لم يحدّد مكان انعقادها.

وأفادت دانا سينانت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية أنّ «نحو 15 مفوّضاً» أوروبياً من أصل 27 قد يزورون كييف للمشاركة في الاجتماع.

وأوضحت أنّ المفوضين الذين سيشاركون في الاجتماع هم الذين يتوّلون شؤوناً تهمّ أوكرانيا مثل «القضايا المالية ومسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والطاقة»، مضيفة أنّ قائمة المشاركين لم تحدّد نهائياً بعد.

وشدّدت سينانت على أنّ الزيارة تعكس «حجم تحركنا مع أوكرانيا» ودعم الاتحاد الأوروبي لهذا البلد.

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المصدر: آ ف ب
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