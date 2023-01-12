وزيرتا خارجيتي فرنسا وألمانيا في أديس أبابا لدعم اتفاق السلام

أديس أبابا (وكالات)

وصلت وزيرتا خارجيتي فرنسا وألمانيا، أمس، إلى أديس أبابا في مهمة دعم لاتفاق السلام الذي أُبرم العام الماضي مع المتمرّدين في إقليم تيغراي لإنهاء الحرب.

وتأتي زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ونظيرتها الألمانية أنالينا بيربوك غداة إعلان متمردي تيغراي بدء تسليم أسلحتهم الثقيلة، تنفيذاً لأحد البنود الرئيسة في اتفاق السلام الموقّع في الثاني من نوفمبر بين الحكومة الفدرالية والمتمرّدين.

وتلتقي الوزيرتان على مدى يومين، رئيس الوزراء آبي أحمد ووزراء ومسؤولين من الاتحاد الأفريقي وناشطين حقوقيين، كما تزوران مركزاً لتوزيع المساعدات تابعاً لبرنامج الأغذية العالمي.

وقالت كولونا، في بيان، قبل توجهها إلى أديس أبابا: إن الزيارة تهدف إلى «دعم عملية السلام ومكافحة الإفلات من العقاب وإعادة الإعمار».

ولفت مصدر دبلوماسي إلى أن الوزيرتَين تحملان رسالة من الاتحاد الأوروبي مفادها بأن التكتل مستعدّ للانخراط من جديد في إثيوبيا، شرط الالتزام بوقف إطلاق النار، ووضع آلية للعدالة الانتقالية.

واندلعت المعارك في تيغراي في نوفمبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد الجيش الفيدرالي لتوقيف مسؤولي المنطقة الذين كانوا يتحدّون سلطته منذ أشهر واتّهمهم بشنّ هجمات على قواعد عسكرية فدرالية.

ونصّ اتّفاق بريتوريا خصوصاً على نزع سلاح المتمرّدين، وعودة السلطات الفدرالية إلى تيغراي، وإعادة ربط الإقليم بالخارج بعد عزلة استمرت منذ منتصف 2021.

ومنذ توقيع الاتفاق، استؤنف تسليم المساعدات إلى تيغراي بشكل محدود. وعانى الإقليم لفترات طويلة من نقص حاد في الغذاء والوقود والسيولة والأدوية.

وبدأت الخدمات الأساسية مثل الاتصالات والبنوك والكهرباء تعود ببطء إلى الإقليم المنكوب الذي يقطن فيه نحو ستة ملايين نسمة.

وتسبّب النزاع بتهجير أكثر من مليوني إثيوبي وأغرق مئات الآلاف في ظروف تقرب من المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.