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تونس.. أحكام بالسجن المؤبد ضد 9 مدانات بالإرهاب

أرشيفية
13 يناير 2023 01:18

تونس (وكالات) 

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أصدر القضاء التونسي أحكاماً بالسجن حتى 25 عاماً بحق تسع نساء ملاحقات منذ عام 2016، بتهمة تشكيل خلية إرهابية والتخطيط لاغتيال وزير الداخلية آنذاك، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية أمس.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على منتميتين اثنتين إلى هذه المجموعة، المكونة من سيدات فقط، بمن فيهنّ المؤسِسة، بالسجن 25 عاماً بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية.
وحُكم على سبع متهمات أخريات بالسجن لفترت تتراوح بين 3 و14 عاماً فيما أُسقطت الدعوى بحق متهمة أخرى، حسبما أوردت وسائل الإعلام.
وفي عام 2016، انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن محاولة اغتيال وزير الداخلية آنذاك هادي مجدوب أثناء زيارته لوالديه، وهو ما نفاه مكتب الاتصال بالوزارة في حينه.
وقال راديو «موزاييك إف إم» الخاص إن من بين النساء المُدانات، جارة والدَي الوزير المتهمة بتقديم معلومات عن زياراته لعائلته.
ولم تقدم وسائل الإعلام المحلية تفاصيل إضافية.
وشهدت تونس طفرة في عدد الجماعات الإرهابية إبان حكم حركة «النهضة» الإخوانية، ونفذت هذه الجماعات عدة هجمات أسفرت عن مقتل العشرات من السيّاح وقوات الأمن والجيش.
وتؤكد السلطات التونسية أنها أحرزت تقدمًا كبيرًا في ملاحقة الإرهابيين في السنوات الأخيرة.

تونس
القضاء التونسي
مكافحة الإرهاب
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