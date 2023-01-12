رئيس بلدية لندن: اتفاق بريكست أضعف اقتصادنا

لندن (وكالات)

دعا رئيس بلدية لندن العمالي صادق خان داونينغ ستريت، أمس، إلى الاعتراف «بالضرر الهائل» الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والإقرار بأن بريكست «لا يعمل».

وقال خان في خطاب: «بعد عامين من الإنكار، علينا الآن مواجهة الحقيقة الصعبة، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يعمل»، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «أضعف اقتصادنا وكسر اتحادنا».

وأضاف خان «لا يمكنني ببساطة أن أبقى صامتا بشأن الأضرار الهائلة التي سببها بريكست».

لكنه لا يرى أن الوضع «لا يمكن إصلاحه» موضحاً «نحن نحتاج إلى مزيد من التوافق مع جيراننا الأوروبيين - مقاربة مختلفة حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي القاسي والصعب».

وبحسب رئيس بلدية لندن «لا أحد يريد أن يرى عودة الانقسام والطريق المسدود الذي سيطر على نظامنا السياسي لمدة 5 سنوات طويلة».