10 ملايين دولار للقبض على مدبر اعتداء في كينيا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنها عرضت مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار أميركي للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على رجل وصف بأنه "العقل المدبر الإرهابي" في تفجير فندق في كينيا عام 2019 أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل بينهم أميركي. تبحث الولايات المتحدة عن محمود عبدي عدن الذي تقدمه على أنه زعيم حركة الشباب الإرهابية ومقرها في الصومال والتي نفذت عدة هجمات دامية في كينيا المجاورة. كانت حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم وقع في 15 يناير 2019 على فندق "دوسيت دي 2" الفخم في العاصمة الكينية نيروبي، خلال حصار استمر عشرين ساعة. قُتل ما لا يقل عن 21 شخصاً بينهم رجل أميركي وأصيب آخرون بجروح. وقالت السلطات الكينية، في حينها، إن جميع المهاجمين قتلوا. وصرحت ميغ ويتمان، السفيرة الأميركية لدى كينيا لصحفيين في نيروبي أن "محمود عبدي عدن أحد زعماء حركة الشباب كان ضمن الخلية التي خططت للهجوم على فندق دوسيت دي 2". وقالت إن الولايات المتحدة تعرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار أميركي في مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على هذا الرجل الذي يحمل الجنسية الكينية، وآخرين ضالعين في حصار الفندق. ووصف أمين محمد إبراهيم رئيس إدارة المباحث الجنائية الكينية، عدن بأنه "العقل المدبر الإرهابي" للهجوم. وشنت حركة الشباب المتطرفة عدة هجمات في كينيا. في 2013، هاجمت حركة الشباب مركزًا للتسوق في نيروبي خلال حصار استمر أربعة أيام، أسفر عن مقتل 67 شخصا. في 2015، أدى هجوم على جامعة غاريسا في شرق كينيا إلى مقتل 148 شخصا، جميعهم تقريبا من الطلاب. وقد قتل معظمهم بالرصاص من مسافة قريبة. كان هجوم الجامعة الأكثر دموية في تاريخ كينيا، بعد هجوم القاعدة عام 1998 على السفارة الأميركية في نيروبي والذي أسفر عن مقتل 213 شخصا. في نوفمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها تعرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار أميركي للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على ثلاثة قادة من حركة الشباب المتطرفة. أخبار ذات صلة أميركا تمدد قراراً مهماً يتعلق بجائحة كوفيد 4 قتلى بكمين نفذه إرهابيون في كينيا

المصدر: آ ف ب