الجمعة 13 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئيس كوريا الجنوبية يلمح إلى اقتناء أسلحة نووية

المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين
12 يناير 2023 23:54

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الخميس، بأن رئيس البلاد يون سوك يول رفع من احتمال اقتناء السلاح النووي في اجتماع حكومي.

وقال الرئيس يون، لوزير الدفاع لي جونج سوب أمس الأربعاء في اجتماع بين وزارتي الدفاع والخارجية بشأن استراتيجية الدفاع في 2023، في مواجهة كوريا الشمالية خصوصا، إنه لا يمكن الحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية إلا من خلال قوتها.

وذكر يون "إذا تنامى التهديد من برنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي، يمكننا أن نضع أسلحة نووية تكتيكية هنا في كوريا الجنوبية أو أن نحصل على أسلحة نووية بأنفسنا".

وأضاف الرئيس يون أن التاريخ أظهر أن الدول التي تعتمد على "السلام المزيف" لا يمكن أن تنجو، "والدول التي تسعى للسلام من خلال القوة ستظل موجودة".

وحاولت الوزارة توضيح تصريحات يون اليوم الخميس. ونقلت قناة "كيه بي إس" العامة عن شين بيوم تشول نائب وزير الدفاع قوله إن رئيس كوريا الجنوبية لم يدع إلى التسليح النووي.

وأضاف شين أن الرئيس أشار إلى تمديد استراتيجية الردع الكورية الجنوبية مع الولايات المتحدة، التي تعهدت فيها الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية باستخدام "النطاق الكامل" لقدراتها العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية في حالة نشوب صراع.

وختم شين تصريحاته بالقول إن الرئيس دعا إلى تعاون دفاعي أوثق مع الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة
في زيارة ترسخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.. الرئيس الكوري الجنوبي يصل أبوظبي غداً
284 مليار درهم التجارة غير النفطية بين الإمارات وكوريا الجنوبية خلال 10 سنوات
المصدر: آ ف ب
كوريا الجنوبية
أسلحة نووية
كوريا الشمالية
آخر الأخبار
بفضل شرطة دبي.. كندا تعلن ضبط أكبر عملية لمخدر الأفيون في تاريخها
الإمارات
بفضل شرطة دبي.. كندا تعلن عن أكبر عملية ضبط لمخدر الأفيون في تاريخها
اليوم 16:55
سباق دبا الحصن وحتا على لقب «بطل الشتاء» يتواصل في «الأولى»
الرياضي
سباق دبا الحصن وحتا على لقب «بطل الشتاء» يتواصل في «الأولى»
اليوم 16:45
النمسا تسجل رقماً قياسياً لدرجة الحرارة في الجبال
دنيا
النمسا تسجل رقماً قياسياً لدرجة الحرارة في الجبال
اليوم 16:43
الكويت و8 سنوات من غياب الانتصار على البحرين
الرياضي
الكويت و8 سنوات من غياب الانتصار على البحرين
اليوم 16:40
كيف تخفض الضغط والسكر بطريقة بسيطة في العمل؟
دنيا
كيف تخفض الضغط والسكر بطريقة بسيطة في العمل؟
اليوم 16:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©