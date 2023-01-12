رئيس كوريا الجنوبية يلمح إلى اقتناء أسلحة نووية

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الخميس، بأن رئيس البلاد يون سوك يول رفع من احتمال اقتناء السلاح النووي في اجتماع حكومي.
وقال الرئيس يون، لوزير الدفاع لي جونج سوب أمس الأربعاء في اجتماع بين وزارتي الدفاع والخارجية بشأن استراتيجية الدفاع في 2023، في مواجهة كوريا الشمالية خصوصا، إنه لا يمكن الحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية إلا من خلال قوتها.
وذكر يون "إذا تنامى التهديد من برنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي، يمكننا أن نضع أسلحة نووية تكتيكية هنا في كوريا الجنوبية أو أن نحصل على أسلحة نووية بأنفسنا".
وأضاف الرئيس يون أن التاريخ أظهر أن الدول التي تعتمد على "السلام المزيف" لا يمكن أن تنجو، "والدول التي تسعى للسلام من خلال القوة ستظل موجودة".
وحاولت الوزارة توضيح تصريحات يون اليوم الخميس. ونقلت قناة "كيه بي إس" العامة عن شين بيوم تشول نائب وزير الدفاع قوله إن رئيس كوريا الجنوبية لم يدع إلى التسليح النووي.
وأضاف شين أن الرئيس أشار إلى تمديد استراتيجية الردع الكورية الجنوبية مع الولايات المتحدة، التي تعهدت فيها الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية باستخدام "النطاق الكامل" لقدراتها العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية في حالة نشوب صراع.
وختم شين تصريحاته بالقول إن الرئيس دعا إلى تعاون دفاعي أوثق مع الولايات المتحدة.