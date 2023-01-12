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السويد ترفض تسليم أشخاص مطلوبين لتركيا
رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون
12 يناير 2023 23:21
أفادت وكالة الأنباء السويدية (تي.تي)، نقلاً عن مصادر، اليوم الخميس، بأن الحكومة لن تسلم أربعة أشخاص تطالب بهم تركيا.
كانت طلبات التسليم قُدمت في عامي 2019 و2020، قبل أن توقع السويد وفنلندا اتفاقية ثلاثية مع تركيا تهدف إلى التغلب على أوجه اعتراض أنقرة على انضمام الدولتين إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقالت الوكالة إن المحكمة العليا في السويد قررت، في الصيف الماضي، عدم جواز تسليم الأشخاص الأربعة، بما لا يدع للحكومة أي خيار آخر سوى الامتثال لقرار المحكمة.
ولم تعلق وزارة الخارجية السويدية على التقرير بشكل فوري.
وتقول تركيا إن السويد وفنلندا تستضيفان أشخاصاً من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة والعديد من الدول الأوروبية منظمة إرهابية.
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المصدر: رويترز
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