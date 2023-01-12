السعودية ومصر تبحثان قضايا عربية ودولية

اتفقت السعودية ومصر، اليوم الخميس، على أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف تجاه القضايا الدولية الراهنة لضمان تحقيق المصالح المشتركة للدولتين وسائر الدول العربية.
جاء ذلك خلال اجتماع الجولة الخامسة من لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، والتي عقدت على مستوى وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والمصري سامح شكري في العاصمة السعودية الرياض.
جاء في بيان مشترك، صدر بعد الاجتماع ونشره أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على حساب الوزارة على موقع فيسبوك، أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على الصُعد كافة، وأشادا بما تحقق من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعزز أمن واستقرار البلدين الشقيقين ويدعم مصالح شعبيهما.
وأكدت المشاورات توافق وجهات نظر ورؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، بشكل أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة على تحقيق الاستقرار في المنطقة.
ووفقا للبيان، شدد الجانبان على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي.
وأكد الجانبان رفضهما أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد. وأشار الجانبان إلى أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان من توافق وتوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري، وتطلعهما بأن تسهم هذه الخطوة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وشددا على أهمية دعم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في السودان.
ودان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر. وأكّد الجانبان على دعمهما الكامل للجهود الأممية والدولية لتمديد الهدنة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216 (2015).
وأعرب الجانبان عن بالغ قلقهما من استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف أمن ممرات الملاحة الدولية، بما يؤثر سلباً على أمن الطاقة العالمي واستقرار إمداداته.
كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الجيوسياسية العالمية وتبعاتها الاقتصادية دولياً وإقليمياً، واتفقا على أهمية زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي الثنائي والعربي، من أجل تعزيز قدرة الدول العربية على مجابهة تلك التحديات والتصدي لأثارها المختلفة.