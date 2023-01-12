رئيس مجلس النواب يدعو للتحقيق مع بايدن بشأن وثائق سرية
رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي
12 يناير 2023 21:25
حضّ رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم الخميس، الكونجرس على التحقيق مع الرئيس جو بايدن بعد العثور على وثائق سرية في منزله في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير.
وقال مكارثي "على الكونجرس التحقيق في هذا الأمر"، مشيرا إلى التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في دارته في "بالم بيتش" بولاية فلوريدا.
وأكد بايدن، اليوم الخميس، "تعاونه الكامل" مع وزارة العدل بعد العثور على وثائق سرية في منزله الخاص. وقال بايدن لصحفيين "أتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة. نتعاون بالكامل مع وزارة العدل".
وأكّدت إدارة الرئيس الديمقراطي، حتى الآن، العثور على "عدد صغير من الوثائق المصنّفة سرية" في "خزانة مُقفلة" في "مركز بن بايدن للأبحاث" والمرتبط بجامعة بنسلفانيا حيث كان لدى بايدن مكتب سابقًا. تعود الوثائق إلى الفترة التي كان يتولّى فيها بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017). إلّا أنّ معاونيه عثروا "على الأقلّ على مجموعة إضافية" من الوثائق، وفق ما أفادت محطة "إن بي سي نيوز" التلفزيونية، أمس الأربعاء، وحذت حذوها وسائل إعلام أخرى. كان البيت الأبيض أعلن، الثلاثاء، أنّ محامي الرئيس عثروا على هذه الوثائق في نوفمبر الماضي أثناء إفراغهم مكتب بايدن وسلّموها إلى هيئة المحفوظات المسؤولة عن حفظ هذا النوع من المستندات الرسمية. وفي الثامن من أغسطس، دهم مكتب التحقيقات الاتحادي مارالاغو، مقرّ إقامة دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرّية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض على الرّغم من الطلبات المتكرّرة بهذا الصدد. وبعض هذه الوثائق مصنّفة تحت بند أسرار الدفاع. وأفادت تقارير صحافية أنّ تلك الوثائق السرية تحتوي على معلومات حسّاسة عن بعض الدول بالإضافة إلى أسرار نووية.