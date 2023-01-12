الجمعة 13 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زيلينسكي يتعهّد بالدفاع عن باخموت وسوليدار

جنود أوكرانيون يطلقون قذيفة
12 يناير 2023 20:22

تعهّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، بتوفير «كل ما يلزم» من معدات للجنود في باخموت وسوليدار في شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، على موقع فيسبوك بعد اجتماع مع هيئة الأركان «أريد أن أشير إلى أن الوحدات التي تدافع عن هاتين المدينتين ستزود بالذخيرة وكل ما يلزم بسرعة وبشكل غير منقطع».

تشهد المدينتان معارك مع القوات الروسية.

وتضاربت الأنباء حول الوضع الميداني في مدينة سوليدار. ففي حين قالت وحدات روسية إنها سيطرت على المدينة، تنفي السلطات الأوكرانية ذلك وتقول إن الاشتباكات مستمرة، وإن الوضع صعب للغاية.

كانت وزارة الدفاع الروسية قالت، اليوم الخميس، إن العمليات في المنطقة مستمرة «بنجاح»، بحسب ما نقلته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.

كانت تصريحات سابقة أفادت بأن وحدات روسية سيطرت على مدينة سوليدار الواقعة في منطقة دونيتسك.

بدورها، أكّدت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، خلال مؤتمر صحفي، أن الجيش يقاتل من أجل سوليدار في شرق أوكرانيا لكن «الوضع صعب» على الأرض في ظلّ معارك هي «الأشرس».

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يدلي بتصريحات حول الوضع الميداني
استمرار المعارك في مدينة "سوليدار" الأوكرانية
المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
بخموت
سوليدار
آخر الأخبار
بفضل شرطة دبي.. كندا تعلن ضبط أكبر عملية لمخدر الأفيون في تاريخها
الإمارات
بفضل شرطة دبي.. كندا تعلن عن أكبر عملية ضبط لمخدر الأفيون في تاريخها
اليوم 16:55
سباق دبا الحصن وحتا على لقب «بطل الشتاء» يتواصل في «الأولى»
الرياضي
سباق دبا الحصن وحتا على لقب «بطل الشتاء» يتواصل في «الأولى»
اليوم 16:45
النمسا تسجل رقماً قياسياً لدرجة الحرارة في الجبال
دنيا
النمسا تسجل رقماً قياسياً لدرجة الحرارة في الجبال
اليوم 16:43
الكويت و8 سنوات من غياب الانتصار على البحرين
الرياضي
الكويت و8 سنوات من غياب الانتصار على البحرين
اليوم 16:40
كيف تخفض الضغط والسكر بطريقة بسيطة في العمل؟
دنيا
كيف تخفض الضغط والسكر بطريقة بسيطة في العمل؟
اليوم 16:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©