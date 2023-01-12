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العثور على وثائق سرية في منزل بايدن الخاص
صحفيون أمام مبنى عثر فيه على وثائق في مكتب بايدن
12 يناير 2023 19:54
قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن "عددا صغيرا" من الوثائق السرية عثر عليه في منزل جو بايدن الخاص في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير.
كما عثر على "عدد صغير من الوثائق المصنّفة سرية" في "خزانة مُقفلة" في مركز للأبحاث مرتبط بجامعة بنسلفانيا حيث كان لدى بايدن مكتبٌ سابقًا.
تعود هذه الوثائق إلى الفترة التي كان بايدن يتولّى فيها منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس باراك أوباما (2009-2017).
وأكد بايدن "تعاونه الكامل" مع القضاء في ملف الوثائق السرية.
يأتي الإعلان عن العثور على هذه الوثائق في وقت تحقّق السلطات في إساءة استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب وثائق سرية.
كان ترامب يحتفظ بوثائق في مقرّ إقامته في ولاية فلوريدا، بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.
ووضع مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يده، خلال عملية دهم، على آلاف الوثائق، في منزل ترامب بعضها مصنف تحت بند أسرار الدفاع، وكان الرئيس السابق الجمهوري قد رفض إعادتها.
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المصدر: وكالات
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جو بايدن
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