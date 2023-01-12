الجمعة 13 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العثور على وثائق سرية في منزل بايدن الخاص

صحفيون أمام مبنى عثر فيه على وثائق في مكتب بايدن
12 يناير 2023 19:54

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن "عددا صغيرا" من الوثائق السرية عثر عليه في منزل جو بايدن الخاص في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير.

كما عثر على "عدد صغير من الوثائق المصنّفة سرية" في "خزانة مُقفلة" في مركز للأبحاث مرتبط بجامعة بنسلفانيا حيث كان لدى بايدن مكتبٌ سابقًا.

تعود هذه الوثائق إلى الفترة التي كان بايدن يتولّى فيها منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس باراك أوباما (2009-2017).

وأكد بايدن "تعاونه الكامل" مع القضاء في ملف الوثائق السرية.

يأتي الإعلان عن العثور على هذه الوثائق في وقت تحقّق السلطات في إساءة استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب وثائق سرية.

كان ترامب يحتفظ بوثائق في مقرّ إقامته في ولاية فلوريدا، بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.

ووضع مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يده، خلال عملية دهم، على آلاف الوثائق، في منزل ترامب بعضها مصنف تحت بند أسرار الدفاع، وكان  الرئيس السابق الجمهوري قد رفض إعادتها.

أخبار ذات صلة
تعيين مدّع عام مستقل للتحقيق في وثائق بايدن السرية
رئيس مجلس النواب يدعو للتحقيق مع بايدن بشأن وثائق سرية
المصدر: وكالات
البيت الأبيض
وثائق سرية
جو بايدن
منزل
آخر الأخبار
سباق دبا الحصن وحتا على لقب «بطل الشتاء» يتواصل في «الأولى»
الرياضي
سباق دبا الحصن وحتا على لقب «بطل الشتاء» يتواصل في «الأولى»
اليوم 16:45
النمسا تسجل رقماً قياسياً لدرجة الحرارة في الجبال
دنيا
النمسا تسجل رقماً قياسياً لدرجة الحرارة في الجبال
اليوم 16:43
الكويت و8 سنوات من غياب الانتصار على البحرين
الرياضي
الكويت و8 سنوات من غياب الانتصار على البحرين
اليوم 16:40
كيف تخفض الضغط والسكر بطريقة بسيطة في العمل؟
دنيا
كيف تخفض الضغط والسكر بطريقة بسيطة في العمل؟
اليوم 16:34
4 جلسات في ورشة «المدربين المحترفين»
الرياضي
4 جلسات في ورشة «المدربين المحترفين»
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©