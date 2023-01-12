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روسيا تعلّق على مقترح خطة سلام مع أوكرانيا

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
12 يناير 2023 19:35

أكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن بلادها لا تتفق مع موقف تركيا التي تدعم خطة السلام الأوكرانية المزعومة.

في وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة تدعم خطة كييف المكونة من 10 نقاط لتسوية الأزمة في أوكرانيا، مضيفا أن الجانب التركي يعمل على هذه الوثيقة.

وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية نقلتها وكالة نوفوستي "نحن على دراية جيدة بتقييم تركيا لما يسمى بخطة زيلينسكي للسلام، ولا يمكننا الاتفاق معه، فمن غير المرجح أن يساهم دعم أنقرة لهذا المشروع لنظام كييف في البحث عن السبل الناجعة لتحقيق السلام في أوكرانيا".

وأضافت "لقد أكدنا مرارا وتكرارا أن هذه الخطة غير مقبولة لبلدنا".

في وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن كييف ترغب في عقد "قمة سلام" في مقر الأمم المتحدة بنهاية فبراير المقبل مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش كوسيط محتمل. وذكر مكتب جوتيريش أنه مستعد للتوسط فقط بشرط موافقة جميع الأطراف المعنية، بما فيها روسيا.

وشدد دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين على أنه لا توجد، حتى الآن، أي "خطة سلام" لأوكرانيا، وأن الخطة التي لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم المتعلقة بأراضي روسيا ومناطقها الجديدة، لا يمكن أن تكون سلمية.

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المصدر: آ ف ب
ماريا زاخاروفا
روسيا
خطة سلام
روسيا وأوكرانيا
أوكرانيا
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