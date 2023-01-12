مقتل عشرات الإرهابيين خلال معارك في الساحل الأفريقي

قتل عشرات الإرهابيين خلال معارك عنيفة في منطقة الساحل الأفريقي، وفقاً لما ذكره الجيش في مالي اليوم الخميس. دارت الاشتباكات بين إقليمي موبتي وسيغو في مالي بعد هجمات عدة استخدمت فيها قنابل يدوية الصنع واستهدفت الجيش. وأكد الجيش، في بيان أرسله إلى وسائل الإعلام، أنه تم تحييد "31 إرهابياً". وأضاف الجيش أن 14 جنديًا ماليًا قتلوا في الاشتباكات وأصيب 11 آخرون بجروح. وكثّف الجيش المالي عملياته المناهضة للإرهابيين في الأشهر الأخيرة، مؤكداً أنه أجبرهم على الفرار. وتوجد في منطقة الساحل الأفريقي جماعات متطرفة على ارتباط بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين. وتنفذ تلك الجماعات أعمال عنف أيدت إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين عن قراهم خاصة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر. أخبار ذات صلة مقتل 14 جندياً بهجومين وسط مالي «دول الساحل» تتفق على مواصلة جهود مكافحة الإرهاب

المصدر: آ ف ب