اتهام منفذ هجوم محطة قطارات باريس بمحاولة القتل

أعلن مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، أن الرجل الذي جرح ستة أشخاص صباح الأربعاء بعد اعتدائه عليهم في محطة "غار دو نور" في باريس، أوقف بتهمة محاولة القتل. وأشار إلى أن الوضع الصحي للرجل، الذي أصيب برصاص الشرطة، يسمح بتوقيفه. كان منفّذ العملية نُقل إلى المستشفى بعد أن أصيب مرتين في صدره ومرة في ذراعه نتيجة فتح النار عليه من جانب ضابط في شرطة الحدود كان في الخدمة وبزيه الرسمي، وآخر من فرقة منطقة "إيل دو فرانس" بلباس مدني وخارج الخدمة كانا في المكان. وقالت لور بيكو المدعية العامة في باريس، في بيان الأربعاء، إن الرجل في العشرينات "وقام فجأة ودون سبب واضح بضرب ضحية أولى بسلاحه وسدّد لها نحو عشرين ضربة" بأداة معدنية. وأصيب في المجموع ستة أشخاص، رجلان يبلغان من العمر 41 و 36 عامًا، وضابط شرطة يبلغ من العمر 46 عامًا يعمل في المحطة، وثلاث نساء (40 و47 و53 عامًا). ولا تزال هوية المهاجم قيد التحقق، وفقا لما أفادت به النيابة العامة. وأشارت المدعية العامة في باريس، الأربعاء في بيان، أن "التعرّف بشكل دقيق على المدعَى عليه جار، والأخير مسجل بهويات متعددة في الملف الآلي للبصمات". أخبار ذات صلة منتخب الجودو ينتظم في معسكر بلغاريا مصابون في هجوم بسكين استهدف محطة بباريس

المصدر: آ ف ب