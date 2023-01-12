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روسيا تنفي التوصل إلى اتفاق لتبادل سجناء مع أوكرانيا

روسيا تنفي التوصل إلى اتفاق لتبادل سجناء مع أوكرانيا
12 يناير 2023 18:34

أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا لوكالة فرانس برس أن روسيا وأوكرانيا لم تتوصلا إلى اتفاق جديد لتبادل سجناء في محادثات تركيا، مشيرةً إلى أن تصريحاتها السابقة حول احتمال التوصل إلى اتفاق أُسيء فهمها.
وأجرى وسيطا حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينتس والروسية تاتيانا موسكالكوفا محادثات الثلاثاء في أنقرة، في اجتماع نادر على هذا المستوى بين مسؤولين من البلدين منذ أشهر.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن موسكالكوفا أعلنت التوصل إلى اتفاق لتبادل أكثر من 40 سجينا من الجانبين الأربعاء.
لكن موسكالكوفا أكّدت لوكالة فرانس برس أنها كانت تشير إلى عدد السجناء الذين جرى تبادلهم في السابق.
وأكدت بعد محادثات مع نظيرها الأوكراني، أن "شخصا ما أساء فهم أمر ما". وأضافت "نتحدث عن نتائج عملنا السابق. عمليات تبادل (السجناء) سبق أن حصلت".
كما أوضحت موسكالكوفا أن الوسطاء الأوكرانيين والروس تبادلوا أيضا قوائم بأسماء الجنود الجرحى استعدادا لعملية تبادل محتملة في المستقبل.
وتابعت أن "تبادلات مماثلة تحدث طوال الوقت. هذه الاتفاقات يتوصّل إليها عسكريون ونحن نعمل بالتعاون معهم".
واقترح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء إنشاء "ممر إنساني" في أوكرانيا لإجلاء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من مناطق الحرب.
وعلّقت موسكالكوفا على ذلك قائلة "هذا اقتراح مهم جدا" مضيفة أنه يجب مناقشته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكّدت أن "عودة الجرحى موضوع ثابت في مناقشاتنا وقد اقترح السيد إردوغان سبيلا جديدا لحله".
وتابعت "يجب مناقشته مع الرئيس بوتين والهيئات الحكومية المعنية".

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