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تركيا تحدد موعداً محتملاً لإجراء مباحثات مع سوريا

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
12 يناير 2023 18:00

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أنه قد يلتقي نظيره السوري فيصل المقداد في أوائل فبراير المقبل.

وقال جاويش أوغلو "قد يكون ذلك في بداية فبراير، ونحن نعمل على تحديد موعد".

ونفى وزير الخارجية التركي التقارير التي تفيد بأنهما قد يجتمعان الأسبوع المقبل، مضيفا "قلنا من قبل إن هناك بعض المقترحات بشأن لقاء الأسبوع المقبل لكنها لا تناسبنا".

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المصدر: رويترز
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