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روسيا تدلي بتصريحات بشأن الوضع الميداني في دونيتسك

جندي أوكراني في منطقة دونيتسك
12 يناير 2023 17:35

أدلت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بتصريحات بشأن الوضع الميداني في منطقة دونيتسك.

وقالت الوزارة إن العمليات في المنطقة مستمرة "بنجاح".

ذكرت ذلك وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء نقلا عن الإفادة اليومية لوزارة الدفاع.

كانت تصريحات سابقة أفادت بأن وحدات روسية سيطرت على مدينة سوليدار الواقعة في منطقة دونيتسك.

بدورها، أكّدت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، خلال مؤتمر صحفي، أن الجيش يقاتل من أجل سوليدار في شرق أوكرانيا لكن "الوضع صعب" على الأرض في ظلّ معارك هي "الأشرس".

وقالت "تتواصل المعارك الأشرس والأعنف اليوم (الخميس) في سوليدار"، مضيفة "رغم أن الوضع صعب، يقاتل الجنود الأوكرانيون من دون توقّف".

وتقع مدينة سوليدار، التي كانت تشتهر بمناجم الملح، على مسافة 15 كيلومترا شمال شرق مدينة باخموت.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء في كلمته اليومية، إن جبهة منطقة دونيتسك لا تزال "صامدة"، مضيفاً "نفعل كل ما في وسعنا لتعزيز الدفاع الأوكراني بدون أي انقطاع ولا ليوم واحد".

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