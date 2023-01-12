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الصين: نتحلى بالشفافية بشأن "كورونا"

عاملون طبيون في وحدة العناية المركزة في مستشفى في تسانغتشو بمقاطعة هيبي ، الصين
12 يناير 2023 14:45

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني وانج وينبين اليوم الخميس في مؤتمر صحفي إن الصين تتحلى " بالانفتاح والشفافية" بشأن بيانات فيروس كورونا.

ويأتي هذا التعليق بعد عدم تحديث الصين تقريرها اليومي بشأن حالات الاصابة بالفيروس لمدة ثلاثة أيام. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وانج القول " منذ بدء جائحة كورونا، تتشارك الصين المعلومات والبيانات مع المجتمع الدولي بطريقة منفتحة وشفافة".

وأضاف" لقد أبقينا على تواصل وثيق مع منظمة الصحة العالمية، كما أجرينا خمس فعاليات تواصل فنية مع المنظمة خلال الشهر الماضي، بما في ذلك أمس الأربعاء".

وأوضح" لقد تبادل الجانبان الآراء المعمقة بشأن العلاج الطبي، والوضع الحالي والمتحورات والتطعيم".

وقال وانج إن السلطات الصينية أجرت سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي واستراليا بشأن القضايا المتعلقة بكورونا، وتعزيز مواجهة الفيروس والتعاون. 

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المصدر: آ ف ب
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