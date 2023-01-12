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مقتل 14 جندياً بهجومين وسط مالي

وحدة من الجيش المالي
12 يناير 2023 09:49

أعلن الجيش في جمهورية مالي مقتل 14 جنديا وإصابة 11 آخرين بهجومين منفصلين في وسط البلاد.

وذكر بيان للجيش أن الجنود قتلوا بعد أن اصطدمت مركباتهم بعبوات ناسفة. وأوضح الجيش أنه نشر تعزيزات ردا على الهجمات الأخيرة، مما أدى إلى مقتل 31 مسلحاً.

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المصدر: وكالات
مالي
الجيش المالي
هجوم
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