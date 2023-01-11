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انخفاض أسعار القمح في الأسواق العالمية

مزارع يحصد القمح في روسيا
12 يناير 2023 00:55

تشهد أسعار القمح انخفاضا في الأسواق العالمية، إثر وفرة المحاصيل الروسية والأسترالية واحتدام المنافسة، رغم الأزمة في أوكرانيا.

وانخفض العقد الآجل المعياري للقمح الأحمر الشتوي الناعم المدرج في بورصة شيكاغو الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021، أي منذ أكثر من 27 شهرا.
في السوق الأوروبية، انخفض سعر هذه الحبوب إلى ما دون 290 يورو للطن على بورصة يورونكست الإلكترونية الأربعاء.
وقال مايكل زوزولو رئيس شركة "غلوبل كوموديتي أناليتيكس أند كونسالتنغ"، "الأسعار تنخفض في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب روسيا والهند وأستراليا".
فمحصول روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، كان ممتازا وفازت لتوها بمناقصة مصرية جديدة.
بعد روسيا، تتوقّع أستراليا محصولا قياسيا (حوالى 40 مليون طن) والهند متفائلة بشأن محصولها المقبل، مستفيدة من الظروف المناخية المؤاتية.
كذلك، يتوقع بعض المحللين مراجعة في مارس للحظر الذي فرضته نيودلهي في مايو الماضي على صادرات القمح بعد موجة حر مدمرة.

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