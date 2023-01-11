بدء محاكمة ألمانية متهمة بالانتماء لداعش

بدأت الأربعاء في مدينة كوبلنس في غرب ألمانيا محاكمة ألمانية يُشتبه في انتمائها لتنظيم داعش الإرهابي بتهمة اضطهاد أيزيدية واستعبادها. تحاكم محكمة كوبلنس المدعوة نادين ك. (37 عامًا) الموضوعة في الحبس الاحتياطي منذ عودتها إلى ألمانيا في مارس 2022 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية واستعباد شخص والتواطؤ في ارتكاب إبادة وجرائم حرب. كانت نادين ك. قد لحقت بزوجها في العام 2014 إلى صفوف تنظيم داعش المتطرف في سوريا، قبل أن تنتقل إلى الموصل في العراق في العام التالي. كان الزوجان يعيشان في منزل مسروق حيث كانا يخزّنان أسلحة ومتفجرات ويستضيفان عازبات من أعضاء تنظيم داعش المتشدد قبل زواجهن. اعتبارًا من ربيع 2016، جعلت نادين ك.، برفقة زوجها الطبيب في خدمة التنظيم، من امرأة أيزيدية خادمة لهما. وأصدرت النيابة الفدرالية في سبتمبر الماضي لائحة اتهام بحق نادين ك. جاء فيها أن "الزوج كان يعتدي على المرأة ويضربها باستمرار، وكانت نادين ك. تعرف بذلك"، موضحة أن هذه الأخيرة "كانت تراقب بنفسها الأسيرة لكي لا تتمكن من الهرب". وأشارت النيابة إلى أن الأيزيدية "أُجبرت على الصلاة يومياً والصوم في رمضان"، مؤكدة أن "كل ذلك يخدم الهدف المعلن لتنظيم داعش". ثم انتقل الزوجان والأسيرة إلى سوريا في نهاية 2016 ومكثوا هناك حتى مطلع مارس 2019، حين تمكنت الأيزيدية من استعادة حريتها، في أعقاب هزيمة التنظيم. واحتُجزت نادين ك. في مخيم في شمال شرق سوريا، قبل نقلها إلى ألمانيا في مارس 2022. أخبار ذات صلة مخاوف من تجدد نشاط «داعش» بسوريا والعراق التقلبات الأمنية تلاحق أفريقيا بـ 2023

المصدر: آ ف ب