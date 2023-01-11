فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة

نيويورك (الاتحاد)

ناقشت معالي السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، مع نظيرها الفلسطيني رياض منصور، الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدائم، فيما وجّه السفير منصور الشكر لدولة الإمارات على دعمها الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة.

وكتبت بعثة الدولة في تغريدة على حسابها الرسمي في «تويتر»: «اجتماع مثمر مع الدكتور رياض منصور، المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة لمناقشة جهود دفع التعاون الدائم، ووجه السفير منصور الشكر للإمارات على دعمها لفلسطين في الأمم المتحدة».

وفي الخامس من الشهر الجاري، أدلت الإمارات ببيان أمام مجلس الأمن الدولي أكدت فيه على الموقف الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف أي انتهاكات من شأنها المَساس بمشاعر ملايين المؤمنين في مختلف أنحاء العالم، نظراً لما يحظى به المسجد الأقصى من مكانة مقدسة.

وشددت على أهمية إعادة تفعيل الجهود الإقليمية والدولية للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط، لكي نضمن تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام ألفٍ وتسعمائة وسبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلامٍ وأمنٍ واعترافٍ متبادل.

وأكدت ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى وصلاحياتها في تنظيم كافة شؤون الحرم وإجراءات الدخول إليه.

وذكرت أنه يتعين على مجلس الأمن اتخاذ موقف موحد ضد أي خطوات قد تساهم في تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وضد أي محاولات تصعيد مثل تلك التي شهدناها الأسبوع الماضي في المسجد الأقصى، كما يجب هنا التنويه بالمسؤوليات التي تتحملها الأطراف بالدرجة الأولى لوقف كافة الإجراءات التي قد تساهم في تأجيج مشاعر الكراهية والإقصاء.