تأجيل جلسة انتخاب رئيس لبنان حداداً على وفاة برلماني سابق

بيروت (الاتحاد)

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد التي كانت مقررة اليوم الخميس، حداداً على وفاة رئيس المجلس السابق حسين الحسيني.

وحدد بري في بيان الخميس، الموافق 19 يناير الجاري، موعداً للجلسة الـ 11 لانتخاب رئيس للبلاد، وهو المنصب الشاغر منذ نوفمبر الماضي.

وقال بري في بيان: «لفقدان دولة الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني، تأجلت جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها اليوم الخميس، إلى الخميس 19 يناير 2023، وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية». وفشل البرلمان اللبناني في 15 ديسمبر الماضي للمرة العاشرة منذ سبتمبر في انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي. وتتهم كتل برلمانية نواب ميليشيات «حزب الله» الإرهابية وحلفاءها بتعطيل انتخاب الرئيس عبر التصويت بأوراق بيضاء والانسحاب.