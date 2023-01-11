الرئيس التونسي: جهات تخفي المواد الأساسية لتأزيم الوضع

تونس (الاتحاد)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن المواد الأساسية متوفرة في الأسواق المحلية، مشيراً إلى وجود «من يخفيها عن قصد لتأزيم الأوضاع».

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الرئيس التونسي مساء أمس الأول، إلى حي «باب منارة»، وفق فيدو بثته الرئاسة التونسية فجر أمس. وأكد سعيّد وهو يرد على عامل بمقهى في الحي، اشتكى من فقدان القهوة والسكر والحليب: «كل شيء متوفر، ولكن بالقصد غير موجود وكل شيء محبوك لتأزيم الأوضاع».

ووفق شهود عيان، تشكو المحال التجارية الكبرى وصغار التجار، من نقص الحليب والقهوة والسكر وزيت الطبخ، وحددت المتاجر الكبرى بعض المواد الأساسية ومنها العجين، بعلبتين فقط. لكن الرئيس التونسي، قال: «منذ الستينيات لم ينقطع أي شيء، واليوم أصبحت المواد الأساسية مقطوعة، وهذا بفعل فاعل».

وتابع: «هناك من يحاول تأزيم الوضع، وأخرُج ليلاً للقيام بزيارات وليس أمام المسرح (البلدي حيث تتجمع عادة المعارضة)، كي لا أكون على خشبة المسرح عكس ما يقوم به عدد من الممثلين، الذين حدّد لهم مخرج أدوارهم من خلف الستار».