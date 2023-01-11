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ليبيا.. «5+5» تبحث ملف تبادل الأسرى

ليبيا.. «5+5» تبحث ملف تبادل الأسرى
12 يناير 2023 01:01

حسن الورفلي (بنغازي)

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تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» اجتماعاً في مدينة سرت، الأحد المقبل، بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، وذلك بحسب ما أكده عضو اللجنة العسكرية مختار النقاصة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية ليبية.
وتحدث مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» عن تفاصيل اجتماع البعثة الأممية مع اللجنة العسكرية المشتركة، مشيراً إلى أن ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية أبرز الملفات المطروحة للنقاش، بالإضافة لملف تبادل أسرى المعارك في طرابلس 2019 والذي تدفع البعثة الأممية باتجاه تفعيله بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
ولفت المصدر إلى عملية تبادل الأسرى التي جرت بين قيادة الجيش الوطني وأعيان مدينة الزاوية خلال الأسابيع الماضية بمثابة تحول إيجابي يحتاج لدعم البعثة الأممية، مرجحاً إبرام المزيد من التفاهمات بخصوص تبادل الأسرى العام الجاري.

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