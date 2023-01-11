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الاشتباه بمسؤولية متحور جديد عن زيادة إصابات كوفيد

باحث يعمل في مختبر
12 يناير 2023 00:25

قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن المتحور الفرعي (إكس.بي.بي.1.5) من أوميكرون، المتحور بدوره من فيروس كورونا المستجد، ربما يكون المتسبب في الزيادة الحالية للإصابات بالفيروس.

وأضافت المنظمة أن اجتماعا فنيا عقد في الخامس من يناير الجاري لإجراء تقييم لمخاطر هذا المتحور الفرعي على الصحة العامة وأنه "استنادا إلى خصائصه الوراثية وتقديرات معدل النمو المبكرة، ربما يساهم إكس.بي.بي.1.5 في زيادة الإصابات".

ولكنها ذكرت أنه ليس لديها إلا "ثقة منخفضة" في التقييم لأن أغلب البيانات مستمد من دولة واحدة فقط، وهي الولايات المتحدة التي قدمت أكثر من 80 بالمئة من بيانات التسلسلات.

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المصدر: آ ف ب
منظمة الصحة العالمية
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