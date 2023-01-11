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«دول الساحل» تتفق على مواصلة جهود مكافحة الإرهاب

«دول الساحل» تتفق على مواصلة جهود مكافحة الإرهاب
12 يناير 2023 01:01

انجامينا (الاتحاد)

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دعت دول مجموعة الخمس بالساحل الأفريقي، أمس، الهيئات الدولية إلى مواكبة إعادة بناء قوّتها المشتركة.
جاء ذلك وفق بيان للجيش الموريتاني في ختام اجتماع بالعاصمة التشادية نجامينا لوزراء دفاع المجموعة التي تضم موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر ومالي.
ومجموعة الساحل تجمّعٌ إقليمي للتنسيق والتعاون، تأسس عام 2014 في نواكشوط، بهدف مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة.
وأفاد الجيش الموريتاني في بيانه، أن الوزراء صادقوا على الهيكلية الجديدة لمجموعة الخمس وإعادة تنظيم قوّتها المشتركة.
ووفق المصدر نفسه، «ستمكّن إعادة هيكلة القوة المشتركة من إعطائها قوة دفع جديدة وترفع من قدراتها القتالية».
وعبّر وزراء الدفاع المجتمعون عن عزمهم على مواصلة جهود مكافحة الإرهاب في إطار مجموعة الخمس في الساحل، بحسب بيان الجيش.
كما صادقوا على نقل مقرّ قيادة قوّاتها المشتركة إلى نيامي عاصمة النيجر، بعد أشهر من انسحاب مالي من المجموعة.

منطقة الساحل الأفريقي
مكافحة الإرهاب
دول الساحل
دول الساحل الخمس
دول الساحل الإفريقي
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