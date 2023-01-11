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مقتل 12 عنصر أمن بكمين مسلح في نيجيريا

أرشيفية
12 يناير 2023 01:01

أبوجا (وكالات)

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قُتل 12 عنصراً من قوات الأمن في كمين نصبه مسلحون مجهولون في ولاية كادونا شمال غرب نيجيريا، حيث تنتشر العصابات الإجرامية والإرهابية.
قال اولوسولا اودوموسو، المتحدث باسم قوات الأمن والدفاع المدني النيجيري، وهي هيئة شبه عسكرية تأسست عام 2003 وتساند الجيش، في بيان: «تعرض 7 عناصر من قوات الأمن والدفاع المدني النيجيري لكمين وقتلوا فيه، بالإضافة إلى 5 أعضاء من وكالة أمنية أخرى وجهاز أمن محلي».
ولم يكشف المتحدث عن أي تفاصيل تتعلق بالضحايا الخمسة غير التابعين لقواته، لكن مسؤولين محليين قالوا إنهم أعضاء في مجموعات أهلية تعمل مع مجموعة عسكرية وشبه عسكرية.
ووقع الكمين الاثنين حول موقع منجم في منطقة «بيرنين جواري».
وقال أودوموسو، إن المهاجمين احتفظوا ببنادق القتلى الذين نقلت جثثهم إلى مستشفى في كادونا، عاصمة الولاية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن من المعروف أن «بيرنين غواري» معقل لعصابات إجرامية يُعَرف عنها محليًا باسم «قطاع الطرق»، بالإضافة إلى جماعات إرهابية تابعة لتنظيمي «القاعدة» و«داعش».
وفي مايو، قال حاكم كادونا ناصر الرفاعي إن إرهابيي التنظيمين أقاموا قواعد في ولايته، منها في «بيرنين غواري».

نيجيريا
الجيش النيجيري
الشرطة النيجيرية
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