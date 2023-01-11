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التقلبات الأمنية تلاحق أفريقيا بـ 2023

جنود يحرسون معسكراً في «رومانجابو» بالكونجو الديمقراطية (أ ف ب)
12 يناير 2023 01:01

دينا محمود (لندن)

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بعد عام تعرضت فيه غالبية الدول الأفريقية، لأنواء ذات جوانب مختلفة، دخلت بُلدان القارة سنة جديدة حافلة بمزيد من الملفات الشائكة، في ظل استمرار الاضطرابات التي يشهدها كثير منها، بجانب تواصل تبعات أزمات، نشبت في 2022 وما قبلها، فضلاً عن ترقب استحقاقات انتخابية، تتنوع ما بين رئاسية وتشريعية.
17 دولة أفريقية ستشهد، خلال 2023، انتخابات لاختيار رئيس لها أو أعضاء في مجالسها النيابية، وهو ما يُنذر في بعض منها، كما يقول محللون، بعواقب قد تكون غير محمودة، وعلى رأسها، نيجيريا وزيمبابوي ومدغشقر.
ومن المقرر أن تُجرى هذه الانتخابات، على وقع تسارع وتيرة الانقلابات العسكرية، التي تشهدها بقاع مختلفة من القارة الأفريقية. 
فمنذ عام 2020، وقع أكثر من انقلاب عسكري ناجح، في دول مثل تشاد ومالي وغينيا وبوركينا فاسو، في حين باءت انقلابات أخرى بالفشل في أفريقيا الوسطى والنيجر وجيبوتي وغينيا بيساو.
ومن شأن تزايد عدد تلك الانقلابات، تهيئة الأجواء بشكل أكبر لتصاعد التهديد الإرهابي، الذي تواجهه دول أفريقية عدة، خاصة في منطقة الساحل، التي يتنافس فيها تنظيما «داعش» و«القاعدة» الإرهابيان على النفوذ، ونجحا في الوقت نفسه، خلال العامين الماضييْن، في توسيع رقعة انتشارهما، في هذه البقعة الواقعة غربي القارة.
وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة «مَيل آند جارديان»، أبدى المحللون مخاوفهم من التبعات المحتملة لبعض التحركات التي شهدها «الساحل الأفريقي» العام الماضي، فقد قررت مالي في مايو 2022، الانسحاب من قوة عسكرية متعددة الجنسيات، تشكلت هناك عام 2014، لمحاربة التنظيمات الإرهابية. كما أعلنت فرنسا رسمياً في الشهر قبل الأخير من العام، إنهاء عملية «قوة برخان»، التي بدأت في أغسطس 2014، وشارك فيها ما بين ثلاثة آلاف و4500 من عسكرييها، على مدى نحو 9 سنوات. 
وجاء هذا الإعلان، بعد ثلاثة أشهر تقريباً من مغادرة آخر العسكريين الفرنسيين مالي، في ظل العلاقات المتوترة، بين باريس والسلطات الحاكمة في باماكو.
وتتضافر هذه التحديات الأمنية والعسكرية، مع تواصل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن عدم تعافي دول أفريقيا بشكل كامل، من تبعات أزمة كورونا، واشتداد وطأة الجفاف في شرق القارة تحديداً، كأحد انعكاسات ظاهرة «التغير المناخي»، التي تسببت أيضاً في مشكلات أخرى، من بينها اجتياح أسراب من الجراد المدمر، لمناطق أفريقية مختلفة.

أفريقيا
الدول الأفريقية
داعش
تنظيم القاعدة
التغير المناخي
الجفاف
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